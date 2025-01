Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Qualquer tipo de alegria vale a pena, desde que não dependa do sofrimento alheio, o que seria bastante perverso. A alegria, quando verdadeira, contagia a todas as pessoas com que entra em contato. Essa é a prova.