Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Nesta terça (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

As pessoas andam bastante alteradas, porém, inconscientes também, e por isso agem de maneiras que contrariam as regras do convívio. Procure registrar o que acontece sem, no entanto, tomar ainda qualquer atitude.