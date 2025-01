Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Nesta terça (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Compreender as pessoas é de algum jeito as amar também, mas com um tipo de amor que não precisa de manifestações exteriores de carinho, só de confiança e acolhimento, de palavras que confortem as tensões em andamento.