Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Nesta quinta (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

As boas ideias precisam passar pelo crivo da realidade para ser testadas, e se não passarem pelo crivo, melhor você as descartar sumariamente do que continuar tentando com que sejam realizadas de toda forma.