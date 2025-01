Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Nesta quarta (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

As reflexões profundas que se impõem nesta parte do caminho hão de ser administradas com serenidade, porque ainda que apresentem perspectivas sombrias, você pode tratar todas elas com sabedoria e fazer boas escolhas.