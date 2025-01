Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 29 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A interlocução é fundamental, mesmo que haja coisas duras para serem ditas e ouvidas. A interlocução é fundamental porque faz com que as pessoas se sintam valorizadas e, como resultado, fiquem muito bem dispostas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Use seu discernimento para reconhecer qual seria a atitude certa para enfrentar os acontecimentos, e aproveitar as oportunidades que se apresentam. Sem discernimento, você corre o risco de se precipitar e errar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

O tempo de radicalismo está à caminho, mas precisa ser administrado com sabedoria, porque por enquanto seria melhor continuar preservando as coisas como estão do que se precipitar em chutar o balde. Melhor não.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Qualquer tipo de alegria vale a pena, desde que não dependa do sofrimento alheio, o que seria bastante perverso. A alegria, quando verdadeira, contagia a todas as pessoas com que entra em contato. Essa é a prova.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As pessoas boas existem, mas não ganham destaque nas notícias nem tampouco são percebidas tão claramente quanto as pessoas que se dedicam a intoxicar o mundo com maldade. Mantenha sua mente atenta, pessoas boas existem.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Fazendo a coisa certa você colherá frutos deliciosos nesta parte do caminho, e dessa vez não será difícil reconhecer o que seria fazer a coisa certa, porque o cardápio de possibilidades convergiu em poucas alternativas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A generosidade nem sempre compensa de imediato, mas como é um sentimento do coração teria de ser desempenhada com o maior desapego possível pelos resultados, e a alma humana ainda não está preparada para isso.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Desde que suas intenções sejam livres de vieses negativos, você obterá sucesso em seus empreendimentos. É importante que suas intenções sejam as melhores possíveis, isto é, que beneficiem não apenas a si.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Todas as palavras são mágicas e perfeitas, porque evocam sentimentos e atualizam imagens de situações distantes. Tenha isso em mente para escolher bem as palavras que utilizar nesta parte do caminho. Importante.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se você tem algum plano concreto, este é o melhor momento possível para o colocar em marcha, sob os auspícios do céu e da sua boa vontade, porque ela não pode faltar em momento algum. O céu ajuda a quem se ajuda.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Ainda que sua alma continue inserida num cenário de alta complexidade, rodeada de pessoas de diversos tipos e intenções, mantenha seu coração puro, isto é, preserve a sinceridade a respeito do que pretende obter.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03