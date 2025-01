Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 21 de janeiro

Nesta terça (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A ambição é um ingrediente importante na construção do destino, porém, é um veneno que precisa ser dosado com muita sabedoria, porque por si mesmo desconhece limites, nunca se satisfaz, sempre busca novas conquistas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As verdades precisam ser ditas em alto e bom som, mas não de forma agressiva, porque senão perdem seu efeito benéfico. As verdades precisam encontrar hora e lugar adequados para serem transmitidas com elegância.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Agregar novas mentiras não ajudaria, ao contrário, complicaria ainda mais o cenário. Lidar com a verdade realista seria quase impossível, no entanto, é o que leva a buscar uma solução conciliatória.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Agora que sua mente se esclareceu o suficiente para ver as coisas como elas são, e não como deveriam ser, é propício silenciar as críticas, porque da construção desse cenário fantasioso todos colaboramos.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Ainda que suas motivações não sejam muito claras, procure se focar nas pretensões mais ardentes do seu coração e aproveitar o momento para tomar algumas atitudes que as aproximem da realização prática. É tudo possível.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

As pontas que você deixar soltas agora serão as que se transformarão nos chicotes do destino que fustigarão você no futuro. Melhor não maquiar nada agora, mas deixar evidentes as questões mal resolvidas.