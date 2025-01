Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 03 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta-feira (3) muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 03/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Modere seu comportamento, mas tampouco deixe barato o que sua alma receber como ofensa. O cenário é complexo, e você possui todas as faculdades para lidar com ele com sabedoria. Quando frear, quando acelerar.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se você vivesse no conforto e segurança que deseja, provavelmente não se motivaria a fazer nada além do que permanecer no regozijo eterno. Portanto, tensões acontecem para tirar você da zona de conforto e se aprumar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Algumas coisas precisam ser ditas, mas de uma forma que seja a mais cordial possível, porque o ambiente está inflamado e qualquer coisinha de nada tende a detonar emoções muito difíceis de apaziguar depois.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

É desnecessário fazer movimentos bruscos agora, apesar das tentações e de o quanto as pessoas, tensas e desorientadas, pressionam você. Mantenha o prumo, a cabeça o coração nos devidos lugares, e siga em frente.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

É só alguém começar a medir forças que logo mais um monte de gente se sente tentada a participar do jogo. Nada demais nem de menos nisso, a não ser que seja necessário aquietar os ânimos em nome de algo maior. Será por aí?

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se escarafunchar na alma, encontrará ressentimentos, porque todo ser humano os carrega em medidas diferentes. O assunto não é ter vergonha dos ressentimentos, mas cuidar para que não atrapalhem o resto da vida, não é?

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A complexidade dos relacionamentos é proporcional ao que você pretende desses, pois, quando não há pretensões as coisas fluem com mais liberdade e leveza. Interesses e pretensões agregam tensões difíceis de administrar.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Os acontecimentos se precipitam e as pessoas perdem o controle, ou seja, nada além do normal de qualquer ano velho. A diferença consiste em que, dessa vez, você pode manter o controle e agir com mais tino.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

De vez em quando a paciência fica curta para lidar com o jeito que as pessoas se mostram e fazem demandas. Diante desse cenário é legítimo perder as estribeiras, mas os resultados são de duvidosa reputação.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Dá vontade de chutar o balde! No entanto, isso colocaria em marcha forças que depois seria muito difícil deter. Melhor manter o prumo e tomar as atitudes mais sábias possíveis, diante da estupidez alheia.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quando as pessoas estão com medo elas se tornam hostis e agressivas, para mascarar a vulnerabilidade do medo que sentem. Porém, apesar de serem frágeis elas provocam situações que devem ser encaradas à altura.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03