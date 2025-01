Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Invista recursos no seu bem-estar, da forma com que sinceramente sua alma entenda esse bem-estar. É importante não seguir cegamente as regras de ninguém, mas se ater ao que intimamente sua alma reconhece que deseja.