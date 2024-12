Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

É desnecessário que tudo esteja no lugar certo para sua alma se sentir segura. Seria muito pedir que tudo estivesse no lugar certo num momento do mundo em que está tudo de ponta-cabeça. O possível é suficiente.