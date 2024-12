Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Nesta sexta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Ainda que as condições não sejam as ideais, mesmo assim vale a pena aceitar os acontecimentos e se adaptar a esses com a mão no coração, confiante de que os mistérios da vida sabem mais do que sua mente alcança. É assim.