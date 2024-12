Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quarta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Do jeito que as pessoas falam, parece tudo fácil e simples, mas alguém vai ter de arcar com a responsabilidade de fazer acontecer, e essa pessoa não experimentará as facilidades que são prometidas agora. Quem será?