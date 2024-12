Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Os temas que você aprecia e valoriza não são necessariamente os mesmos das pessoas com que você compartilha este momento. Não importa, as diferenças enriquecem os relacionamentos, desde que as pessoas respeitem.