Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 29 de dezembro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance para que suas pretensões se tornem obras concretas. O caminho, eventualmente, pode ser mais longo do que sua alma desejaria, mas há coisas que não podem mesmo ser controladas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As oscilações de humor não precisam ser levada a sério nem muito menos tirar conclusões precipitadas sobre seu estado mental sobre elas. As oscilações de humor são naturais, acontecem a todas as pessoas. Administre.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Certos riscos serão inevitáveis, porque seria impossível garantir que tudo aconteça de acordo com os planos, a margem de imprevisibilidade é bastante ampla neste momento. Ainda assim, vale a pena.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Você já fez a sua parte, ou pelo menos é isso que sua alma pensa, e por pensar assim se dá o direito de exigir que as outras pessoas façam o mesmo, se metendo num terreno que não garante os resultados pretendidos.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Promessas e sorrisos alegram o ambiente e motivam as pessoas a darem seu melhor, porém, não dá para ficar motivando todo mundo o tempo inteiro. Chega uma hora em que as pessoas precisam cumprir o que prometem.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Invista recursos no seu bem-estar, da forma com que sinceramente sua alma entenda esse bem-estar. É importante não seguir cegamente as regras de ninguém, mas se ater ao que intimamente sua alma reconhece que deseja.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Muitas coisas foram ditas, mas não foram compreendidas. A partir de agora, ou sua alma dá alguns passos para trás e se dedica a explicar tudo de novo, ou toma a decisão de seguir em frente mesmo que ninguém entenda nada.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Procure acentuar a leveza que surge de dentro da alma, a despeito de continuar havendo os mesmos perrengues de sempre. O cenário não muda, mas o que pode e deve mudar é sua atitude em relação ao que acontece.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Pense em você, procure as pessoas e acontecimentos que façam sua alma se sentir segura, porque ainda que ferva de vontade de se lançar a uma aventura, é importante ter um terreno seguro aonde recuar, se necessário.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Apesar de todas as contrariedades, você conseguirá tomar as iniciativas certas, e isso fará uma diferença enorme. A partir de então, você terá uma margem de manobra mais generosa para fazer o que quiser.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Entre a sociabilidade e a vontade de tomar distância de tudo e de todos oscila o humor de sua alma. Não é necessário levar a sério essa oscilação, nem tirar conclusões imaturas, apenas respeitar o que a alma sente.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03