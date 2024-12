Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 10 de dezembro

Arte / Agencia RBS

Nesta terça (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco. As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Previsões dos signos para 10 de dezembro

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21 de março e 19 de abril

Já que a força está com você, então assuma a responsabilidade de tomar as iniciativas pertinentes a cada caso. Talvez as pessoas se melindrem um pouco com isso, mas logo depois agradecerão pelo impulso positivo.

Touro: nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

Apesar do barulho social que acontece nesta época do ano, sua alma anda precisando tomar distância e se refugiar no silêncio, mesmo que, à primeira vista, essa pareça uma atitude antissocial. Não importa, respeite.

Gêmeos: nascidos 21 de maio e 20 de junho

Os relacionamentos humanos são a dimensão mais problemática para todas as pessoas, porém, ao mesmo tempo é sobre esse desafio que se processa o verdadeiro autoconhecimento, que passa também por conhecer os outros.

Câncer: nascidos entre 21 de junho e 22 de julho

Agora não perca tempo pensando em como fazer o que tem em mente, mas se lance à aventura de viver apostando alto em seus anseios, sem se importar com a quantidade e qualidade de obstáculos que forem surgindo no caminho.

Leão: nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto

Abra o jogo, mas faça isso diante de pessoas que seriam mais compreensivas com você, porque abrir o jogo publicamente significaria você se expor a essa dinâmica superficial de críticas que circula pela internet.

Virgem: nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro

Arriscar-se um pouco mais do que o habitual seria propício neste momento, mas, como sempre, você terá de lutar contra o lendário medo que se apresenta na exata hora em que a alma se sente impelida a aceitar os riscos.

Libra: nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro

As formalidades que precisam ser cumpridas agregarão simpatia e bom humor ao seu caminho, mesmo que você as tenha de desempenhar em relação a pessoas que, na prática, não preferiria encontrar. Tudo em sua justa medida.

Escorpião: nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro

Melhor fazer pouco, mas fazer bem, do que tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. Este é um momento que requer bastante organização e planejamento de sua parte, de modo a não se desgastar sem necessidade. É por aí.

Sagitário: nascido entre 22 de novembro e 21 de dezembro

Talvez seu humor contraste com aquele que a maioria das pessoas manifesta, e por isso não haja espaço para você exercer sua influência. Não se importe com isso, continue abrindo seu caminho particular.

Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro

As boas sensações derivam de você perceber que, apesar de todos os perrengues do ano que está se encerrando, foi possível dar conta do recado, e que agora você pode desfrutar da justa sensação de conforto.

Aquário: nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro

Há muita coisa que merece ser conversada, e você precisa escolher a dedo as pessoas com as quais fazer isso, porque se conversar com quem não teria como compreender sua situação, o tiro acabará saindo pela culatra.

Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março