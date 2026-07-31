Mister Supranational 2026: conheça o modelo que representa o Brasil no concurso

Danton Miguel ganhou o título de Mister Simpatia no Instagram @misterbrasiloficial / Divulgação

O paulista Danton Miguel, de 34 anos, representa o Brasil na final da 10ª edição do Mister Supranational, um dos principais concursos internacionais de beleza masculina, que será realizada neste sábado (1º), em Nowy Sącz, na Polônia.

Desde julho, ele está em confinamento na cidade, onde participa das atividades preparatórias e das etapas preliminares da competição.

Danton garantiu a vaga após chegar à final do Mister Brasil CNB 2026. Ao todo, 41 candidatos disputam o título, atualmente pertencente ao francês Swann Lavigne.

Quem é Danton Miguel