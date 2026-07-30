Quem é a candidata do Miss Supranational que pode trazer o bicampeonato para o Brasil

A capixaba Lara Marina é a atual Miss Brasil Supranational. @missbrasiloficial/Instagram / Reprodução

A capixaba Lara Marina disputa, nesta sexta-feira (31), a final do Miss Supranational 2026 em busca do segundo título consecutivo para o Brasil no concurso.

Desde 13 de julho, a brasileira está confinada na Polônia, sede da 17ª edição do certame, participando da programação ao lado de outras 61 candidatas. As informações são da Folha de S. Paulo.

Durante cerca de três semanas na Polônia, a modelo participou de entrevistas, provas preliminares, ensaios fotográficos, atividades culturais e desfiles ao lado de representantes de outros países.

Quem é Lara Marina

Natural da comunidade de Fazenda Guandu, na zona rural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, Lara, de 19 anos, é conterrânea da atual Miss Supranational, Eduarda Braum. O município tem cerca de 30 mil habitantes.

Ao vencer o Miss Brasil Supranational em março, ela garantiu um feito raro para a cidade: emplacar duas representantes brasileiras consecutivas no concurso, sendo que a primeira conquistou o título mundial.

Modelo e estudante de Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Lara encontrou nos concursos de beleza uma forma de ressignificar a própria imagem após sofrer bullying na infância por causa da altura.