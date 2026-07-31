Gabriel Medina anuncia que Isabella Arantes está grávida durante os votos de casamento

Gabriel Medina e Isabella Arantes ficaram noivos durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Instagram @isaabellaarantes / Reprodução

Gabriel Medina e Isabella Arantes oficializaram a união na quinta-feira (30), apenas 20 dias depois de anunciarem o noivado. Durante a cerimônia de casamento, o surfista surpreendeu os convidados ao revelar que a amada está grávida.

— Você sempre me surpreende com esses presentes da vida. Deus nos deu o maior deles, nosso filho. Tem amigo que está descobrindo agora, mas vamos embora — afirmou durante os votos, segundo a revista Marie Claire.

O casamento foi realizado na Mira Casa, em Maresias, no litoral norte de São Paulo, em uma cerimônia intimista que reuniu cerca de cem convidados entre familiares e amigos próximos.

Usando um vestido romântico todo rendado, a ex-bailarina do Faustão entrou acompanhada pelo pai ao som de Eu e Minha Casa, da cantora gospel Julliany Souza. O casório foi conduzido pelo pastor André Fernandes.

Escolhida pelo casal para a celebração, a Mira Casa é um dos espaços mais procurados para casamentos no litoral paulista. O local tem como principal atração uma capela em estilo barroco, construída em 1970 por artesãos de Ouro Preto e Tiradentes, e preserva elementos históricos, como telhas retiradas da antiga casa de Monteiro Lobato. A capela tem capacidade para cerca de 50 convidados.

De acordo com um material comercial do espaço, o pacote completo para um casamento realizado em julho custa a partir de R$ 120 mil. O valor inclui o uso exclusivo da propriedade, hospedagem por três noites em cinco casas com 12 suítes para os noivos e convidados, espaço para festa de até 250 pessoas, capela para a cerimônia, serviço de concierge durante todo o evento, além da montagem e desmontagem da estrutura.

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Histórico do casal

O surfista de 32 anos e a modelo e influenciadora de 29 ficaram noivos no dia 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal.

Este é o segundo casamento de Medina. O atleta foi casado por dois anos com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. O relacionamento chegou ao fim em janeiro de 2022.