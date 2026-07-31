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Gabriel Medina anuncia que Isabella Arantes está grávida durante os votos de casamento

Cerimônia foi realizada em Maresias 20 dias após o casal divulgar o noivado

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Estadão Conteúdo

Thaíse Ramos

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS