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"Foi muito desafiador e divertido encontrar minha voz escrita": Lela Brandão fala sobre seu primeiro livro

Apresentadora do podcast "Gostosas Também Choram" conta como foi o processo de construção de "Vertigem" e lembra trajetória como criadora de conteúdo

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Rayne Sá*

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