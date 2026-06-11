Tati Machado e Bruno Monteiro anunciam nova gravidez

Tati Machado e Bruno Monteiro anunciaram a novidade através de um vídeo no Instagram. Reprodução / @tati / @fotobm / Instagram

A apresentadora Tati Machado e seu esposo, Bruno Monteiro, anunciaram nesta quinta-feira (11) que estão à espera de um bebê. A novidade foi compartilhada com o público em um vídeo nas redes sociais (veja abaixo), em que Tati aparece segurando sapatinhos, ao lado de Bruno.

"O amor encontrou mais um jeito de florescer", escreveu o casal na publicação. A segunda gravidez de Tati vem após a perda de seu primeiro filho, Rael, que faleceu aos oito meses de gestação em 2025.

Na época, a assessoria de Tati confirmou o óbito fetal de Rael e agradeceu "o carinho e respeito de todos". A situação repercutiu nacionalmente e Tati e Bruno receberam apoio de seus seguidores nas redes sociais, amigos e família para lidarem com o período de luto.

Veja a publicação de Tati Machado