Rafa Kalimann e Nattan estão separados? Cantor comenta rumores: "Várias dificuldades"

Rafa Kalimann já tinha reclamado de Nattan anteriormente. Instagram / Reprodução

O cantor Nattan se manifestou publicamente sobre os rumores de uma suposta separação de Rafa Kalimann. A declaração aconteceu após a influenciadora reclamar do marido, que estaria ausente após o nascimento da filha, Zuza.

Nattan reconheceu que o casamento com Rafa Kalimann passou por alguns "buracos" recentemente, segundo o jornal O Globo.

— Eu acho que todas as famílias vão passar por vários buracos, várias dificuldades, né? Acho que o importante é saber bem passar por cima desses problemas. Acho que todas as famílias vão ter vários problemas. Não é o primeiro, não vai ser o último, e a gente sempre vai permanecer forte e passar por cima deles — disse Nattan durante o lançamento de uma coleção de carros numa ação comercial em São Paulo, na terça-feira (9).

O que aconteceu entre Rafa Kalimann e Nattan?

A influenciadora Rafa Kalimann, 33 anos, virou assunto nas redes sociais após a estreia do documentário Tempo de Amar, que acompanha quatro etapas de sua vida: o final da gestação, o parto, o puerpério e a volta ao trabalho após o nascimento de sua filha.

Na produção, Rafa falou sobre momentos intensos no final da gravidez. No trecho que mais repercutiu, a influenciadora relatou a ausência do cantor Nattan, pai da criança, durante o período.

— Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Ela não estava sendo legal, realmente. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele — contou.

Já Nattan apresentou a sua versão dos fatos no mesmo documentário. O cantor também identificou que esteve distante de Rafa Kalimann:

— A Rafaela me falava que precisava de mim. Às vezes, estava aqui, em casa, mas ela estava cozinhando e eu deitado no sofá. Foi o momento em que mais me vi longe da Rafa, mesmo estando perto.