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Rafa Kalimann e Nattan estão separados? Cantor comenta rumores: "Várias dificuldades"

Nattan reconheceu "buracos" no relacionamento, mas disse que casal vai "passar por cima deles"

Zero Hora

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