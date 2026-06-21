Gisele Bündchen homenageia Joaquim Valente no Dia dos Pais nos EUA: "Você é inspirador"

Gisele publicou fotos ao lado de Joaquim no Instagram. Reprodução / @gisele / Instagram

Gisele Bündchen fez uma homenagem ao marido, Joaquim Valente, neste domingo (21), em celebração ao Dia dos Pais nos Estados Unidos. A modelo publicou uma série de fotos no Instagram. Juntos, eles são pais de River, de um ano.

"Obrigada por liderar pelo exemplo e pelos valores que você representa: amor, humildade, integridade, disciplina, gentileza e constância. Você é inspirador. Somos todos muito gratos por ter você em nossas vidas e amamos muito você!", escreveu Gisele.

Na mesma publicação, a übermodel gaúcha prestou homenagem ao pai, Valdir Bündchen:

"Obrigada pelo seu amor incondicional, pela sua sabedoria e pelo apoio em todas as fases da minha vida."

Gisele e Joaquim se casaram em dezembro de 2025, na Flórida. Mais cedo no mesmo ano, em fevereiro, nasceu River, o terceiro filho da brasileira e o primeiro do casal. Gisele também tem dois filhos mais velhos, Benjamin e Vivian, frutos de seu casamento com o ex-jogador Tom Brady.

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