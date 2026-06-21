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Gisele Bündchen homenageia Joaquim Valente no Dia dos Pais nos EUA: "Você é inspirador"

Modelo se casou com Joaquim em dezembro de 2025; juntos, eles são pais de River, de um ano

Zero Hora

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