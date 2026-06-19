Anne Hathaway anuncia que está grávida aos 43 anos

Anne Hathaway anunciou a gravidez do terceiro filho nas redes sociais. Reprodução @annehathaway / Instagram

A atriz Anne Hathaway, 43 anos, anunciou em suas redes sociais que está grávida. "Bebê, eu sou sua", escreveu a atriz em uma postagem no Instagram em que mostra a barriga.

Este é o terceiro filho dela com o produtor e ator Adam Shulman. Os dois se casaram em 2012 e já são pais de Jonathan, 10 anos, e Jack, seis.

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Em abril, a atriz voltou às telonas com a sequência de O Diabo Veste Prada.

Famosas grávidas em 2026

Além da atriz de Hollywood, outras celebridades do Brasil e do mundo anunciaram a chegada de novos membros na família. Confira a seguir.

Barbara Palvin

A modelo húngara Barbara Palvin anunciou em maio que está grávida do primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o ator Dylan Prouse.

Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi anunciou na segunda-feira (15) a sua terceira gravidez. Ela é mãe de Mavie, dois anos e oito meses, e Mel, 11 meses, e dará à luz mais uma menina, fruto de seu relacionamento com Neymar.

Tati Machado

A apresentadora Tati Machado integra o ranking das mamães de 2026. Ela anunciou a gravidez em 11 de junho. A segunda gravidez de Tati vem após a perda do primeiro filho, Rael, que faleceu aos oito meses de gestação, em 2025.

Alice Bastos Neves

A gaúcha Alice Bastos Neves também está grávida. A apresentadora do Globo Esporte RS, que já é mãe de Martin, 11 anos, anunciou a gravidez por meio das redes sociais.