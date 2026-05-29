Yasmin Brunet diz que pessoa em situação de rua percebeu seu lipedema antes do diagnóstico

Yasmin contou a situação nas redes sociais. joão cotta / TV Globo/Divulgação

Em vídeo publicado nas redes sociais, Yasmin Brunet, 37 anos, contou uma história inusitada sobre seu diagnóstico de lipedema, que descobriu pouco antes de sua participação no BBB 24. De acordo com a modelo, uma pessoa em situação de rua teria "percebido" sinais da doença antes do diagnóstico médico.

— Eu era muito mais nova e eu estava andando na rua com uma amiga minha, já era noite, e a gente estava esperando um carro pra buscar a gente pra ir embora. Simplesmente tinha esse homem muito bêbado, escorado numa parede e ele olha pra mim e fala "muito bonita, hein, mas a perna tá inchada" — conta Yasmin no vídeo publicado em seu instagram nesta sexta-feira (29).

Mesmo que na época o diagnóstico de lipedema ainda nem era abordado, Yasmin relata que já sentia dores e descondortos nas pernas.

— Não é possível, se ele, bêbado, de noite, na rua, conseguiu enxergar e percebeu o inchaço nas minhas pernas, tem que ter alguma coisa — afirma a modelo.

Após o episódio, Yasmin procurou ajuda médica e, mesmo com a demora para chegar ao diganóstico correto, realizou o tratamento adequado para a doença. Ela perdeu cerca de 15 quilos durante o processo.

— Esse cara me diagnosticou, basicamente, antes que qualquer médico — afirma.

O que é lipedema

O lipedema tem como característica o acúmulo anormal de gordura em certas regiões do corpo, formando nódulos sobretudo nos membros inferiores e, mais raramente, membros superiores. Seus sinais mais perceptíveis costumam ficar localizados do tornozelo ao joelho, depois nas coxas e, em casos mais graves, na região das nádegas.