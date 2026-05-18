Whindersson Nunes reconhece erro após dizer que gastou R$ 40 milhões com drogas: "Preciso falar coisas melhores"

Whindersson Nunes publicou vídeo no seu canal no YouTube esclarecendo a fala sobre gastos com drogas. Reprodução / whinderssonnunes / YouTube

Whindersson Nunes comentou a repercussão de sua entrevista à influenciadora Maya Massafera, na qual revelou que teria gastado aproximadamente "R$ 40 milhões" com drogas.

Em um vídeo publicado no YouTube, no domingo (17) (assista abaixo), Whindersson reconheceu que deu a declaração, mas exagerou na forma como abordou o assunto. Ele percebeu o peso da fala quando percebeu a repercussão na mídia:

— Quando eu vi a notícia, eu falei: "mentira que eu falei uma m**** dessa". Já ia dizer que era mentira. Mas aí eu fui olhar e falei: ‘eu falei essa m**** mesmo — afirmou o humorista, explicando toda a confusão:

— Foi um dinheiro que foi entrando e já tinha endereço, entendeu? Então nunca tive comigo R$ 40 milhões e gastei ele todo com droga e com o que não presta.

Ao final do vídeo, Whindersson afirma que a repercussão de sua fala proporcionou uma reflexão pessoal. Ele confessou que ficou decepcionado por sua declaração ter ofuscado outros relatos positivos que deu durante a entrevista, mas assegurou que agora tudo está no passado.

— Preciso falar coisas melhores e aprender cada dia mais.

Quem é Whindersson Nunes

Nascido no Piauí, o humorista e influenciador Whindersson Nunes ganhou fama por meio de seu canal no YouTube. Hoje com mais de 44 milhões de seguidores na rede social, o artista trabalha com stand-up, cinema, música e pratica boxe profissional.

Whindersson também ficou conhecido por se relacionar com a cantora Luísa Sonza. Eles se casaram em 2018, mas encerraram o relacionamento em 2020.

No mesmo ano, Whindersson começou a namorar a influenciadora Maria Lina. Em 2021, o casal teve seu filho, João Miguel, que nasceu prematuramente e faleceu dois dias depois.

Em fevereiro de 2025, Whindersson Nunes tomou a decisão de se afastar das redes sociais para priorizar sua saúde. O humorista realizou uma internação voluntária de dois meses em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, devido ao agravamento de um quadro severo de depressão associado à dependência alcoólica.

Durante a internação, Whindersson também recebeu o diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Após a alta, ele deu continuidade ao tratamento em ambiente domiciliar com suporte terapêutico.

Confira o vídeo de Whindersson Nunes