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Whindersson Nunes reconhece erro após dizer que gastou R$ 40 milhões com drogas: "Preciso falar coisas melhores"

Humorista admitiu que deu a declaração durante entrevista à influenciadora Maya Massafera, mas afirmou ter exagerado na forma como abordou o assunto

Zero Hora

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