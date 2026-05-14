Whindersson Nunes diz que já faturou R$ 40 milhões em um ano: "Gastei tudo com droga"

Whindersson Nunes possui mais de 44 milhões de seguidores no YouTube. Reprodução / @whinderssonnunes Instagram

O influenciador Whindersson Nunes, de 31 anos, revelou que já gastou cerca de R$ 40 milhões com drogas. O relato foi feito durante uma entrevista ao canal de Maya Massafera no YouTube.

— Já teve ano aí que ganhei uns R$ 40 milhões e gastei tudo com droga. Gastei tudo com gente e com o que não presta. Com o que não presta e também com o que presta — disse.

O humorista também contou que viveu uma fase marcada pelo consumo excessivo e pela compra de diversos itens repetidos.

— Teve uma época em que tive oito carros. Tinha oito carros de uma vez só numa garagem: grande, pequeno, esportivo. Depois teve a época dos relógios, que adorava. Aí teve a dos óculos, e passou a fase dos óculos também — afirmou.

Durante a entrevista, Whindersson também disse que não tem dinheiro guardado porque “brincou demais na vida”.

— Tenho que trabalhar um tempinho — completou.

Quem é Whindersson Nunes

Nascido no Piauí, o humorista e influenciador Whindersson Nunes ganhou fama por meio de seu canal no YouTube. Hoje com mais de 44 milhões de seguidores na rede social, o artista trabalha com stand-up, cinema, música e pratica boxe profissional.

Whindersson também ficou conhecido por se relacionar com a cantora Luísa Sonza. Eles se casaram em 2018, mas encerraram o relacionamento em 2020.

No mesmo ano, Whindersson começou a namorar a influenciadora Maria Lina. Em 2021, o casal teve seu filho, João Miguel, que nasceu prematuramente e faleceu dois dias depois.

Internação

Em fevereiro de 2025, Whindersson Nunes tomou a decisão de se afastar das redes sociais para priorizar sua saúde. O humorista realizou uma internação voluntária de dois meses em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo.

— Eu estava travado mentalmente, estava com problema mental, confundindo a realidade mesmo, me drogando demais, bebendo demais... estava vivendo uma vida desregulada. Não estava nem lá, nem cá, não estava nem com a turma e nem nos meus pensamentos, eu estava no meio do caminho — contou Whindersson em entrevista à Maya Massafera.

O influenciador explicou que sua busca por ajuda especializada ocorreu devido ao agravamento de um quadro severo de depressão associado à dependência alcoólica.

Durante a internação, Whindersson também recebeu o diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Após a alta, ele deu continuidade ao tratamento em ambiente domiciliar com suporte terapêutico.

Confira o trecho da entrevista: