Deolane foi presa na manhã desta quinta-feira (21). Reprodução @deolane / Instagram

Deolane Bezerra, presa da manhã desta quinta-feira (21) em uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), já protagonizou diversas polêmicas e esteve enrolada com a Justiça em outros momentos.

Na investigação que culminou na operação desta quinta, os órgãos afirmam que a advogada teria recebido mais de R$ 1 milhão em esquema para maquiar recursos da organização criminosa.

Marco Herbas Machado, o Marcola, chefe da facção criminosa, também é alvo da investigação, além de outros três nomes: Alejandro Camacho – irmão de Marcola –, e os sobrinhos dele Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.

Quem é Deolane Bezerra

Advogada criminalista de formação e influenciadora digital, Deolane tem 38 anos e tornou-se conhecida do grande público após a morte do funkeiro MC Kevin, de quem era noiva.

Antes da tragédia que vitimou o cantor, já acumulava um número representativo de seguidores, mas foi com a repercussão do incidente que a loira conquistou a simpatia do público na internet.

— Nem eu sei como me tornei esse fenômeno todo. Não esperava. Cai na graça do povo de uma maneira verdadeira, honesta e acima de tudo, expondo os meus sentimentos. Me sinto lisonjeada. Nunca planejei ser uma influenciadora digital de sucesso. Até porque, quando o Kevin era vivo, sempre deixei a estrela dele brilhar e me mantinha nos bastidores. Ele era o artista. Infelizmente, ele se foi. O público brasileiro me abraçou e estou aproveitando — celebrou ela em entrevista à revista Quem em 2021.

Deolane e MC Kevin estavam juntos havia pouco mais de um ano e tinham oficializado a união com um noivado celebrado em Tulum, no México, um mês antes da morte dele.

"Mesmo quando você me faz gritar aos ventos de raiva, com tuas manias e birras, eu te amo com todo meu coração. Mesmo quando o filme que você escolheu é chato e sem graça, meu coração aquece de amor. Mesmo quando você fala sem parar, eu sei que escolhi o homem certo para amar", escreveu Deolane na legenda de uma foto da cerimônia.

No velório do cantor, morto após cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a advogada afirmou que a relação dos dois era intensa:

— Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e três meses juntos e valeu mais que 10 anos de casamento de muitas pessoas que estão aqui.

Ostentação

Queridinha dos internautas e avessa ao movimento "anti-ostentação", a loira não hesita em compartilhar detalhes de sua vida luxuosa nas redes sociais. Registros de compras de grife, viagens para o Exterior, carros e festas regadas a bebidas caras não faltam no perfil da advogada no Instagram.

Outras investigações

Em setembro de 2024, a influenciadora foi presa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investigava uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais. Ela foi solta dias depois.

Meses antes, em fevereiro daquele ano, Deolane Bezerra passou a ser investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suposta ligação com o tráfico de drogas no Complexo da Maré.

A apuração começou após a influenciadora publicar vídeos usando um cordão de ouro que, segundo as investigações, pertenceria ao traficante Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, apontado como chefe do tráfico na comunidade.

Deolane confirmou que usou o acessório, mas afirmou que estava no local como artista e que o cordão foi colocado nela por outras pessoas.