Virginia Fonseca rebate críticas após vídeo beijando macaco e nega racismo contra Vini Jr.: "Ele não merece passar por isso"

Virginia reforçou que é contra qualquer forma de preconceito. Reprodução / @virginia / Instagram

Virginia Fonseca se pronunciou nesta quarta-feira (20) após ser acusada de racismo por causa de um vídeo publicado durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nas imagens, a influenciadora aparece beijando um macaco em um zoológico.

A postagem gerou críticas nas redes sociais dias após o anúncio do término do relacionamento com o jogador do Real Madrid Vinicius Junior, alvo frequente de ataques racistas.

Em vídeo publicado no Instagram e também em nota oficial, Virginia afirmou que jamais faria qualquer ataque contra Vini Jr. e disse que sempre esteve ao lado do jogador na luta contra o racismo.

— Dessa vez, eu fiz a mesma coisa. Acontece que interpretaram o vídeo totalmente errado — disse ela.

A influenciadora explicou ainda que visitou o mesmo zoológico no ano passado e repetiu o gesto ao lado dos filhos. Segundo ela, o conteúdo foi tirado de contexto por internautas.

Virginia reconheceu que o momento da publicação "talvez" não tenha sido o mais adequado, mas reforçou que não teve intenção preconceituosa.

— Eu entendo que talvez o momento em que eu tenha postado não foi propício pra isso e as pessoas levaram pra outro lado, mas nunca na minha vida passou pela minha cabeça que isso iria acontecer. Tô junto com o Vini sempre — afirmou.

O término de Virgínia e Vini Jr.

O namoro de Virgínia com o jogador Vinicius Junior chegou ao fim na última sexta-feira (15). Os dois estavam juntos desde outubro de 2025 e a relação dos dois foi marcada por uma série de polêmicas.

No início deste mês, internautas perceberam que Virginia deixou de interagir nas publicações de Vini Jr. e também parou de repostar conteúdos relacionados ao jogador.

Os rumores de crise aumentaram depois que o atleta apagou dos stories uma foto ao lado da influenciadora, sem que ela republicasse a postagem.

O anúncio oficial do término veio na sexta, quando Virgínia anunciou a decisão via story no Instagram.

Leia a nota de Virginia

"Em nenhuma hipótese será aceito que associem a imagem de Virginia Fonseca a uma prática tão desprezível como um ato racista. Isso jamais será tolerado!

De antemão, repudiamos qualquer ataque, comentário e ofensa de cunho preconceituoso. Isso não é normal e não pode ser normalizado. O errado tem de ser combatido.

O problema não é o vídeo, nem a visita ao zoológico. O problema é o pensamento de quem associa um conteúdo típico de turista ao racismo, ofende, distorce os fatos e transforma preconceito em "interpretação". Quem dissemina esse tipo de ataque está do lado problemático da história.

Virginia está em Dubai a negócios e aproveitou o tempo livre para visitar o zoológico, como já fez outras vezes, inclusive na companhia dos filhos. Atraídos pela experiência de contato direto com os animais, interagiu com diversas espécies e compartilhou o momento com seus seguidores.