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Virginia Fonseca rebate críticas após vídeo beijando macaco e nega racismo contra Vini Jr.: "Ele não merece passar por isso"

Influenciadora afirmou que situação foi tirada de contexto e reforçou apoio ao jogador

Zero Hora

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