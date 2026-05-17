Vini Jr. apaga fotos com Virginia Fonseca após término do namoro

Vini Jr. e Virginia Fonseca haviam divulgado o relacionamento nas redes sociais em outubro de 2025. Instagram / Reprodução

O fim do namoro entre Vini Jr., 25 anos, e Virginia Fonseca, 27, ganhou um novo capítulo. O atacante do Real Madrid apagou das redes sociais as fotos em que aparecia ao lado da influenciadora.

Entre os registros removidos estava a primeira publicação do casal, feita quando os dois haviam assumido o relacionamento. A foto havia acumulado mais de 15 milhões de curtidas no perfil do jogador.

Virginia anunciou o término na sexta-feira (15) por meio de uma publicação nos stories do Instagram. No texto, a influenciadora afirmou que sempre vai se permitir "viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem sou".

Sem detalhar os motivos da separação, ela escreveu que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável.

— Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer — publicou.

A influenciadora também disse torcer pela felicidade e pelo sucesso de Vinicius e pediu respeito ao momento. O anúncio ocorreu enquanto Virginia estava na Espanha, onde havia acompanhado compromissos ligados ao jogador.