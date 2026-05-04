Thor e Olin: quem são os filhos de Eike Batista chamados de geração fru-fru pelo pai

Eike Batista gerou polêmica ao falar dos filhos Thor e Olin durante podcast. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Uma declaração do empresário Eike Batista, que classificou parte da nova geração — incluindo os próprios filhos mais velhos, Thor e Olin Batista — como "fru-fru" e "floquinho de neve", gerou polêmica. Eike também é pai de Balder, 12 anos, e Tyra, quatro, do relacionamento com Flávia Sampaio.

Thor Batista

Thor Batista ficou conhecido pelo estilo de vida de alto padrão quando era mais jovem. Reprodução / @thorbatista01oficial / Instagram

Primogênito de Eike Batista com Luma de Oliveira, Thor Batista tem 34 anos e é o filho mais conhecido do empresário. Criado sob forte exposição pública, ganhou notoriedade ainda jovem, associado ao estilo de vida de alto padrão na zona sul do Rio de Janeiro.

Em 2012, atropelou e matou um ciclista, mas foi absolvido. Nos últimos anos, passou a manter uma vida mais reservada.

Thor atua no meio empresarial e é casado com Lunara Campos. O casal tem um filho de dois anos e aguarda o nascimento do segundo.

Olin Batista

Olin Batista, 30 anos, dedicou-se à música eletrônica desde a adolescência, atuando como DJ. Ao longo da carreira, chamou atenção pelas condições diferenciadas em apresentações, com uso de jatinho particular e forte esquema de segurança. Em 2023, deixou a casa da mãe para morar com a namorada, a modelo Patricia Moreira.

Mais recentemente, abandonou a carreira musical e passou a trabalhar diretamente com o pai em novos empreendimentos. Desde 2024, atua de forma discreta no reposicionamento empresarial de Eike.

Balder Batista

Filho de Eike Batista com Flávia Sampaio, Balder tem 12 anos e cresceu com exposição pública mais controlada em comparação aos irmãos mais velhos. Apesar da discrição, teve destaque na mídia em 2018, quando, aos cinco anos, foi eleito o homem mais elegante do Grande Prêmio Brasil de Turfe, no Jockey Club, usando um terno Armani.

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Tyra Batista

Caçula e única filha mulher do empresário, Tyra tem quatro anos. Ela nasceu em 2022, quando Eike tinha 65 anos e, assim como o irmão Balder, tem a imagem preservada nas redes sociais da mãe, aparecendo com menos frequência e de forma mais discreta.

Entenda a polêmica

A controvérsia teve início após Eike afirmar em entrevista que enxerga uma "geração fru-fru" ou "floquinho de neve", que inclui os filhos mais velhos. Na fala, ele diferencia a criação de Thor e Olin da dos mais novos, Balder e Tyra, que, segundo ele, recebem uma educação mais rígida.

Luma de Oliveira rebateu publicamente a declaração e afirmou que a fala "diz mais sobre ele do que sobre os filhos". "A maneira desrespeitosa de falar publicamente de dois rapazes sendo os próprios filhos, diz mais sobre ele do que dos filhos. Até porque Thor trabalha há muito tempo independente e o Olin trabalha com o pai".