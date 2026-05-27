Sasha Meneghel homenageia a avó em nova coleção de sua marca e emociona Xuxa 

Bruna Marquezine registrou momento emocionante entre Xuxa e Sasha Meneghel no final do desfile. Reprodução / @brunamarquezine / Instagram

Sasha Meneghel apresentou, nesta quarta-feira (27), a coleção de inverno da Mondepars, sua marca de roupas, em São Paulo. As peças foram inspiradas em sua avó, Alda Meneghel, conforme divulgou no Instagram (veja o post abaixo) e emocionaram Xuxa Meneghel durante o desfile.

A apresentadora acompanhou a apresentação ao lado do genro, João Lucas, e da atriz Bruna Marquezine, amiga muito próxima da estilista, que também não seguraram as lágrimas. O momento repercutiu nas redes sociais.

— Se já me emocionava antes, imagina hoje com o fato de estar minha mãe sendo representada. A história da minha mãe é muito rica, né? Mas não imaginava que, nos detalhes, ela (Sasha) ia conseguir colocar tudo isso na moda, porque a moda tem um DNA — disse a apresentadora em entrevista ao gshow.

Quem foi Alda Meneghel

Gaúcha natural de Santa Rosa, Alda era costureira e pintora. Foi ela quem costurou os primeiros figurinos de Xuxa Meneghel, e foi por meio dela que Sasha teve seu primeiro contato com as artes, conforme a estilista da Mondepars relatou à Marie Claire.

— Ela fazia de tudo, desde pintura, papel machê, costura, biscuit, massinha. A arte dela sempre esteve em um lugar muito livre — falou Sasha.

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Alda faleceu em 2018, em decorrência da doença de Parkinson. Mesmo durante os momentos mais difíceis, Sasha relembra que Alda continuou criativa e resiliente:

— Quando ela passou a ter tremores na mão e ficou mais difícil segurar o pincel, começou a usar esses movimentos para criar efeitos nos quadros.

Assista ao desfile