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Sasha Meneghel homenageia a avó em nova coleção de sua marca e emociona Xuxa 

Desfile, que contou com a presença de João Lucas e Bruna Marquezine, ocorreu nesta quarta-feira em São Paulo

Zero Hora

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