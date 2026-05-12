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Rafa Kalimann desabafa sobre distanciamento de Nattan na gravidez: "Começou a fugir de tudo"

Influenciadora falou sobre momentos finais de sua gestação e rotina com o companheiro no documentário "Tempo de Amar"

Zero Hora

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