Rafa Kalimann desabafa sobre distanciamento de Nattan na gravidez: "Começou a fugir de tudo"

A influenciadora Rafa Kalimann, 33 anos, virou assunto nas redes sociais após a estreia do documentário Tempo de Amar, que acompanha quatro etapas de sua vida: o final da gestação, o parto, o puerpério e a volta ao trabalho após o nascimento de sua filha, Zuza.
Na produção, Rafa falou sobre momentos intensos no final da gravidez. No trecho que mais repercutiu, a influenciadora relata a ausência do cantor Nattan, pai da criança, durante o período.
— Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Ela não estava sendo legal, realmente. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele — contou.
Já Nattan apresentou a sua versão dos fatos no mesmo documentário. O cantor também identificou que esteve distante de Rafa Kalimann:
— A Rafaela me falava que precisava de mim. Às vezes, estava aqui, em casa, mas ela estava cozinhando e eu deitado no sofá. Foi o momento em que mais me vi longe da Rafa, mesmo estando perto.
Repercussão nas redes sociais
Com a repercussão do documentário, os mais de 20 milhões de seguidores da influenciadora nas redes sociais e o público em geral comentaram sobre as atitudes do casal:
"A Rafa é maravilhosa...falou exatamente o que muitos casais passam, independente de ser famoso ou não. E as pessoas só conseguem entender isso vivendo. Não tem a ver com fazer uma escolha errada do pai da filha (como tem muitos comentários), tem relação com hormônios, com sentimentos que se misturam e mudam com uma velocidade e intensidade que eu só vivi na gestação, por isso entendo perfeitamente o que ela relatou", escreveu uma internauta.
"Eu tenho muito orgulho de nós mulheres. É um orgulho danado de você @rafakalimann por mostrar a maternidade real — com suas belezas, mas também com os desafios, as exaustões, as dúvidas e as transformações — é um ato de coragem e de acolhimento para outras mães", comentou outra.
Apesar dos elogios para a produção, as críticas também vieram, especialmente em relação às atitudes de Nattan, que foram expostas no documentário:
Desafios da maternidade
Antes da estreia de Tempo de Amar, Rafa Kalimann já falava sobre os desafios de sua nova vida como mãe de Zuza. Em entrevista à Glamour, a influenciadora admitiu que a maternidade alterou sua percepção sobre si mesma:
— A maternidade mudou muita coisa em mim. Eu acho que eu estou mais calma, respeitando mais o tempo e o processo das coisas. Estou mais inteira, entendendo melhor o que eu sou e como eu quero ser.
Apesar de ter assumido o papel principal em seu documentário, a influenciadora agora se afasta do protagonismo para dar espaço à Zuza.
— Agora minha vida tem uma protagonista que não sou eu, é a minha filha, que demanda muito de mim. Isso tira da gente o ego, a ansiedade… A gente se torna mais generoso, mais empático, mais respeitoso com os outros e com nós mesmos — disse.
Ela ressalta que deseja ser a mãe que "olha no olho" da filha, se tornando uma "referência". Seu principal objetivo é que Zuza seja uma criança que receba "amor, cuidado" e "confiança":
— Eu sonho em ser a mãe que olha no olho. Isso é o principal que minha filha precisa. Eu sonho em ser uma referência para ela de força, de persistência, mas, principalmente, quero que ela seja uma criança que tenha sido olhada nos olhos durante toda a vida. E isso quer dizer escuta, amor, cuidado, confiança.