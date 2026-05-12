Rafa Kalimann desabafa sobre distanciamento de Nattan na gravidez: "Começou a fugir de tudo"

Rafa Kalimann é mãe de Zuza, que nasceu em janeiro deste ano. Reprodução / @rafakalimann / Instagram

A influenciadora Rafa Kalimann, 33 anos, virou assunto nas redes sociais após a estreia do documentário Tempo de Amar, que acompanha quatro etapas de sua vida: o final da gestação, o parto, o puerpério e a volta ao trabalho após o nascimento de sua filha, Zuza.

Na produção, Rafa falou sobre momentos intensos no final da gravidez. No trecho que mais repercutiu, a influenciadora relata a ausência do cantor Nattan, pai da criança, durante o período.

— Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Ela não estava sendo legal, realmente. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele — contou.

Já Nattan apresentou a sua versão dos fatos no mesmo documentário. O cantor também identificou que esteve distante de Rafa Kalimann:

— A Rafaela me falava que precisava de mim. Às vezes, estava aqui, em casa, mas ela estava cozinhando e eu deitado no sofá. Foi o momento em que mais me vi longe da Rafa, mesmo estando perto.

Repercussão nas redes sociais

Com a repercussão do documentário, os mais de 20 milhões de seguidores da influenciadora nas redes sociais e o público em geral comentaram sobre as atitudes do casal:

"A Rafa é maravilhosa...falou exatamente o que muitos casais passam, independente de ser famoso ou não. E as pessoas só conseguem entender isso vivendo. Não tem a ver com fazer uma escolha errada do pai da filha (como tem muitos comentários), tem relação com hormônios, com sentimentos que se misturam e mudam com uma velocidade e intensidade que eu só vivi na gestação, por isso entendo perfeitamente o que ela relatou", escreveu uma internauta.

"Eu tenho muito orgulho de nós mulheres. É um orgulho danado de você @rafakalimann por mostrar a maternidade real — com suas belezas, mas também com os desafios, as exaustões, as dúvidas e as transformações — é um ato de coragem e de acolhimento para outras mães", comentou outra.

Apesar dos elogios para a produção, as críticas também vieram, especialmente em relação às atitudes de Nattan, que foram expostas no documentário:

Desafios da maternidade

Antes da estreia de Tempo de Amar, Rafa Kalimann já falava sobre os desafios de sua nova vida como mãe de Zuza. Em entrevista à Glamour, a influenciadora admitiu que a maternidade alterou sua percepção sobre si mesma:

— A maternidade mudou muita coisa em mim. Eu acho que eu estou mais calma, respeitando mais o tempo e o processo das coisas. Estou mais inteira, entendendo melhor o que eu sou e como eu quero ser.

Apesar de ter assumido o papel principal em seu documentário, a influenciadora agora se afasta do protagonismo para dar espaço à Zuza.

— Agora minha vida tem uma protagonista que não sou eu, é a minha filha, que demanda muito de mim. Isso tira da gente o ego, a ansiedade… A gente se torna mais generoso, mais empático, mais respeitoso com os outros e com nós mesmos — disse.

Ela ressalta que deseja ser a mãe que "olha no olho" da filha, se tornando uma "referência". Seu principal objetivo é que Zuza seja uma criança que receba "amor, cuidado" e "confiança":