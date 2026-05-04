Pai de Shakira sofre AVC horas antes de show da cantora em Copacabana

Poucas horas antes da grande apresentação de Shakira no palco de Copacabana no sábado (2), o pai da cantora William Mebarak sofreu um AVC e precisou ser internado em uma UTI em Bogotá, Colômbia. As informações foram divulgadas pela revista Hola!.
Mebarak, de 94 anos, já foi transferido para um quarto e continua em observação.
O megashow de Shakira no festival Todo Mundo no Rio atrasou cerca de uma hora e, segundo a revista, estaria relacionado às notícias sobre a saúde do pai da cantora. Mesmo assim, a diva latina subiu ao palco e se apresentou para um público de aproximadamente 2 milhões de pessoas.
Nesta segunda-feira (4), a cantora fez uma postagem sobre o show em rede social e escreveu:
"Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos".