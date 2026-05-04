Nasce terceiro filho de Cameron Diaz com Benji Madden: "Estamos felizes e animados"

Benjamin Madden e Cameron Diaz também são papais de outros dois filhos, de seis e dois anos. Instagram: @benjaminmadden / Reprodução

Nasceu o terceiro filho de Cameron Diaz, 53 anos, com o músico Benji Madden, 47. O anúncio foi feito pelo próprio guitarrista nesta segunda-feira (4), nas redes sociais. Ele foi batizado como Nautas Madden.

"Cameron e eu estamos feliz, animados e nos sentindo muito abençoados em anunciar o nascimento do nosso terceiro filho", escreveu o músico da banda Good Charlotte.

A publicação traz a imagem de um navio, com a explicação do significado do nome escolhido para o pequeno. "Marinheiro, navegador, viajante. Aquele que embarca em uma jornada e não teme o desconhecido", explica.

Cameron Diaz não publicou nada sobre o nascimento do filho, mas deixou um comentário com emojis de coração na publicação.

"Adoramos a vida com a nossa família. Os nossos filhos são saudáveis e felizes, e estamos gratos. Estamos aproveitando muito. Enviando os nossos melhores votos. Família Madden", continuou Benji.

Além de Nautas, o casal também é papai de Raddix Wildflower Madden, de seis anos, e de Cardinal Madden, de dois.

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