Morre a mãe de Tadeu Schmidt e apresentador posta homenagem: "Obrigado por tudo"

Tadeu Schmidt postou fotos ao lado da mãe no Instagram. Reprodução / @tadeuschmidt / Instagram

O apresentador Tadeu Schmidt lamentou a morte da mãe, dona Janira, via redes sociais nesta segunda-feira (25). Tadeu escreveu uma homenagem no Instagram e agradeceu pelos "momentos bonitos" da vida dela.

O apresentador da Globo também destacou que a matriarca deixa uma "lembrança muito forte" na vida da família. Ela tinha 92 anos e a causa da morte não foi divulgada.

Dona Janira morreu pouco mais de um mês após o filho mais velho, Oscar Schmidt, falecer devido a uma parada cardiorrespiratória. Na época, Tadeu se emocionou com a perda enquanto apresentava o BBB 26.

Veja a homenagem de Tadeu Schmidt

Obrigado por tudo, mãe.

Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você.

Descanse em paz, Dona Janira.