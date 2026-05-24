Miss gaúcha leva tombo durante final de concurso de beleza no Egito

A representante do Brasil no concurso Miss Eco International 2026, Joana Camargo, caiu no palco durante a cerimônia em Alexandria, no Egito, nesta sexta-feira (22). A queda ocorreu no momento em que seria anunciada a colocação da jovem gaúcha, que ficou entre as cinco finalistas da competição.
Natural de Soledade (RS), a modelo se desequilibrou ao tentar caminhar pelo palco logo após o anúncio do resultado. Usando um vestido azul com fenda na altura do joelho, Joana escorregou e caiu sentada no chão. Ela foi rapidamente auxiliada por outras candidatas e integrantes da organização do evento.
Apesar do incidente, a brasileira terminou o concurso na quinta colocação. Nas redes sociais, viralizaram vídeos do momento da queda, acompanhados de mensagens de apoio.
Após o evento, Joana publicou uma mensagem agradecendo pela experiência no concurso internacional, sem mencionar diretamente o acidente. Em um trecho da publicação, ela afirmou que representar o Brasil no Top 5 foi “o momento mais honesto” de sua trajetória.
A edição de 2026 do Miss Eco International reuniu candidatas de diversos países e teve como vencedora a representante do México, Palmira Ruiz. O concurso busca promover pautas relacionadas à sustentabilidade e à causa ambiental.
A gaúcha que representou o Brasil na competição tem 29 anos e venceu o Miss Eco Brasil em 2025. A modelo já participou de outros concursos ao longo da carreira e conquistou, em 2019, o título internacional de Rainha da Pecuária.