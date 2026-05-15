Márcia Sensitiva é internada devido a vírus respiratório: "Um trator passou em cima de mim"

Márcia Sensitiva se apresentou em Porto Alegre em 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A astróloga e influenciadora Márcia Sensitiva precisou ser internada em uma unidade de tratamento semi-intensiva após contrair um vírus respiratório. O anuncio foi feito por ela própria nas redes sociais.

"Meus médicos disseram que é um vírus respiratório, chama sincicial, que me deu uma infecção inflamatória. Tive muito pus. Nunca tive nada antes... Eu não sou mimada, mas juro que um trator passou em cima de mim", declarou na quarta-feira (14) em um vídeo postado em seu perfil no Instagram.

Na publicação, Márcia ainda alertou os seguidores a respeito da doença. "Tomem muito cuidado, pois dizem que esse vírus pode até matar".

Não foram divulgadas informações sobre o tempo de internação ou previsão de alta dela.

Quem é Márcia Sensitiva

A astróloga ficou conhecida na internet por seus bordões como "Para de ser doida" e "Voa, cara, voa". Conquistando os fãs com a sua sinceridade e carisma, principalmente os mais jovens, Márcia soma 7 milhões de seguidores no Instagram. Os conteúdos dela falam de previsões, dicas de bem-estar e astrologia.

Apesar do sucesso dos últimos anos na internet, a sua trajetória na mídia começou muito antes. Desde 2002, Márcia apresenta o programa Algo Mais na Rádio Vibe Mundial, em que oferece dicas e instruções de banhos e rituais, além de atender os ouvintes ao vivo.