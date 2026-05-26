Léo Santana e Lore Improta anunciam o nascimento do segundo filho

O cantor Léo Santana anunciou nas redes sociais o nascimento de Levi, o seu segundo filho com a influenciadora e dançarina Lore Improta, na manhã desta terça-feira (26), em Salvador, na Bahia.
"Seja bem-vindo, meu filho Levi. Glória Deus por isso", escreveu Léo Santana em seu story no Instagram.
De acordo com o gshow, o bebê veio ao mundo pesando três quilos e medindo 50 centímetros. O casal já é pai da pequena Liz, quatro anos.
Lore anunciou a gravidez em outubro do ano passado. A notícia foi compartilhada nas redes sociais, em um vídeo com a participação de Liz. Nas imagens, a pequena aparece segurando o exame de ultrassom e abraçada aos pais.