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Juliano Cazarré é contestado após dizer que "mais mulheres mataram homens" no Brasil

Ator participou no programa "GloboNews Debate" na noite de terça-feira (12) e defendeu seu evento "O Farol e a Forja"

Zero Hora

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