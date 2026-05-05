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Gisele Bündchen fala da saudade do RS: "Toda a minha família mora aí e, se eu pudesse, também moraria"

Na correria e sob constante exposição nas redes sociais, a modelo também afirma sentir falta da vida no anonimato

Zero Hora

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