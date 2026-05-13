Gabi Brandt e Saulo Poncio reatam relacionamento após quatro anos 

Gabi Brandt e Saulo Poncio romperam o relacionamento em 2022. Instagram: @gabibrandt / @saulo / Reprodução

A influenciadora Gabi Brandt e o cantor Saulo Poncio reataram o relacionamento quatro anos após separação. A informação foi confirmada em nota enviada pela assessoria do casal à revista Quem nesta quarta-feira (13).

Segundo a declaração, o casal teria se reaproximado no final de 2025 e a decisão de reconciliação aconteceu de forma discreta e longe da exposição pública.

"A decisão, tomada em família, é o resultado de um processo longo, cuidadoso e inteiramente privado, que aconteceu longe da exposição pública e, justamente por isso, longe também do alcance de qualquer narrativa externa", afirma o texto.

Saulo e Gabi são pais de três filhos, Davi, de seis anos, Henri, de cinco, e Beni, de três. Segundo a nota, a família teve grande impacto na decisão de reatarem o relacionamento:

"Os dois têm filhos e amor. Essa é, antes de qualquer outra coisa, a realidade que organiza as escolhas deles. A retomada não é um gesto impulsivo nem uma resposta ao olhar público".

A assessoria também comentou sobre os boatos que envolvem a vida pessoal do casal:

"A vida de uma família não se resume ao momento de maior exposição que ela já viveu. Não se trata de apagar nada. Trata-se de não parar o relógio num momento de maior tensão e tratá-lo como definitivo".

História do casal

Gabi e Saulo se casaram em janeiro de 2019 no Copacabana Palace. Em julho do mesmo ano, o primeiro filho deles, Davi, nasceu.

Especulações de traições por parte de Poncio começaram a circular e, desde então, o relacionamento deles se manteve instável. Ao longo do tempo, as polêmicas envolvendo o casal causaram uma breve separação.

Em 2021, Henri Poncio, segundo filho do casal, nasceu. Em janeiro do ano seguinte eles anunciaram a separação oficial. Na ocasião, Gabi postou um texto em sua rede social:

"Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, às vezes temos que dar dois passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família.", escreveu a influenciadora na época.