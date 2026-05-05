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Filho de Elis Regina, João Marcelo Bôscoli critica o ex-padrasto: "Perdi minha família inteira"

Primogênito rebateu críticas de César Camargo Mariano sobre o disco "Elis 73" e relembrou a morte da mãe

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