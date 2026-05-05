Filho de Elis Regina, João Marcelo Bôscoli critica o ex-padrasto: "Perdi minha família inteira"

João Marcello Bôscoli é o filho mais velho de Elis Regina. Instagram: @jmboscoli / Armênio Abascal Meireles / Reprodução / Agencia RBS

O filho primogênito de Elis Regina, João Marcello Bôscoli, respondeu às críticas feitas pelo ex-companheiro da mãe, César Camargo Mariano. Eles se envolveram, há pouco mais de um mês, em uma briga pública por conta da carreira da falecida cantora.

Durante a quinta edição do Prosa no Fino, na casa O Fino da Bossa, em São Paulo, Bôscoli comentava sobre o seu envolvimento no processo de remasterização do disco Elis 73, considerado pelo ex-padrasto como "um desrespeito".

— Jogaram nosso trabalho no lixo — afirmou Mariano há cerca de um mês.

Bôscoli afirmou ter se sentido abandonado após a morte da mãe, em 1982. Segundo ele, Mariano teria ido buscar os irmãos, Maria Rita e Pedro Mariano, sem avisá-lo, o que marcou uma ruptura familiar.

— Eu fui uma criança que foi abandonada em casa depois da morte da mãe. Quando ele foi buscar os filhos dele, eu não estava em casa. Eu perdi minha mãe numa terça-feira e perdi minha família inteira na quinta — afirmou o produtor musical.

O filho de Elis ainda completou:

— Para quem fez isso, na minha opinião, ele fala demais. Ele podia ficar quieto. Se ele quer dinheiro, faça em silêncio.

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Bôscoli pediu ainda que o ex-padrasto não atrapalhe mais a sua vida: