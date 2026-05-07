Filha de Heloísa Périssé responde a comentário sobre relacionamento da mãe com diretora

Luisa é fruto da relação de Luisa Périssé com Lug de Paula. Gianne Carvalho / Divulgação

A atriz Luisa Périssé, filha da também atriz e comediante Heloísa Périssé, defendeu o relacionamento da mãe com a diretora Letícia Prisco durante o podcast Like ou Flop, de Victor Meyniel. O assunto veio à tona após o apresentador mostrar um comentário na publicação sobre o início de namoro das duas em que uma pessoa comentou: "Que fase".

O apresentador perguntou se a situação merecia um like (aprovação) ou era flop (desaprovação).

— Flop, com certeza. Devia ser presa por homofobia — respondeu Luisa.

Na sequência, a atriz elogiou a mãe e disse que preza por sua felicidade:

— Ela é tudo, maravilhosa. Eu quero que ela seja feliz. Ela estando feliz, eu fico mais ainda.

Questionada por Meyniel se conhece a namorada da mãe, Luisa respondeu que sim e aproveitou a ocasião para mandar um beijo para Letícia.

— Claro. Amo. Letícia, beijo. É uma fofa — disse.

O namoro de Heloísa e Letícia veio à tona em novembro do ano passado. A relação entre as duas começou após trabalharem juntas nos bastidores da série Tem que Suar, do Multishow.

Veja a entrevista na íntegra