Fernanda Lima defende diálogo com filhos adolescentes sobre sexo: "Já dei camisinha para eles"

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais dos gemes João e Francisco, de 18 anos, e Maria Manoela, de 6. @fernandalima / Instagram / Reprodução

Fernanda Lima, 48 anos, mãe dos gêmeos João e Francisco, 18 anos, e Maria Manoela, 6, afirmou que não tem problema em falar sobre assuntos delicados com os filhos. Em entrevista à revista Ela, a apresentadora contou que conversa sobre tudo com os filhos em casa, de menopausa a sexo.

— Os meninos sabem a mãe que têm. Eu sou a sincerona. Então, não deixo de falar sobre nada que possa ser delicado ou constrangedor, acho melhor acolher e conversar — explica. Fernanda disse ainda que o assunto sexualidade é comum entre ela e os filhos mais velhos.

— Já dei camisinhas para eles, falo muito sobre sexualidade, sobre serem livres, sobre não se sentirem obrigados a provar masculinidade, sobre saberem descobrir os desejos e os prazeres deles e das pessoas com quem estiverem — disse.

A apresentadora ainda aconselhou que os pais conversem com seus filhos, sem criar uma barreira de "moralização":

— Acho legal buscar o que seu filho gostaria de saber sobre você, sobre a sua vida ou sobre sexualidade em geral. Sempre dou exemplos da minha vida e o Rodrigo dá exemplos da vida dele. E colocar o adolescente num lugar em que ele não se sinta encurralado, ameaçado.

Outro assunto abordado pela apresentadora foi a menopausa, condição com a qual ela lida desde o ano passado e que, segundo ela, se tornou assunto recorrente na sua vida.

— Essa passagem é brusca e aterrorizante. Mas a gente dá conta se for atenta e dividir isso com outras mulheres. Fazer com que esse tema não seja mais um tabu alivia até os sintomas, porque você tira o peso. Falo sobre isso praticamente todos os dias — afirma a apresentadora.

Sobre o seu casamento de 20 anos com Rodrigo Hilbert, 45 anos, Fernanda disse ser uma façanha continuar se admirando e amadurecendo juntos em uma época em que "as ofertas estão na tela".

— O relacionamento vai mudando, porque você vai se desapaixonando e se reapaixonando por uma pessoa que muda a cada dia. Poder amadurecer com alguém, passar por essas transformações e continuar se admirando é uma façanha hoje em dia, em que as ofertas estão na tela. Para mim e para o Rodrigo, têm sido muito legal, porque amadurecemos juntos e continuamos com os mesmos ideais. Queremos estar e continuar juntos, temos sonhos. O ritmo não é mais o mesmo da juventude, mas a gente ainda está muito intenso, muito inteiro na relação — afirma.