Fátima Bernardes comenta relação com William Bonner após separação: "Foi tranquilo"

Fátima Bernardes e William Bonner são pais de trigêmeos. Reprodução / @fatimabernardes / Instagram

Fátima Bernardes, 63 anos, falou sobre sua relação com o ex-marido, William Bonner, 62, de quem está separada desde 2016.

Em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, a jornalista contou que a conversa com os filhos sobre o divórcio com os filhos aconteceu de forma tranquila.

— No meu caso, eles tinham entre 18 e 19 anos, então não houve nenhuma daquelas discussões. Primeiro porque, entre nós, foi tranquilo. É dificílimo reunir a família para conversar, claro, mas não tinha que ter dia de visita, não tinha que ter nada — afirmou (assista abaixo).

Fátima Bernardes e William Bonner são pais dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius, de 28 anos.

Relação com William Bonner

Fátima também comentou sobre a criação dos filhos após a separação e disse que ela e Bonner nunca tiveram conflitos relacionados à guarda. Os trigêmeos alternavam a estadia entre as casas dos pais, em uma nova dinâmica familiar que exigiu adaptação.

— Nós dois também sempre fomos muito tranquilos com isso. Nunca tivemos esse tipo de discussão. Agora, é óbvio que é difícil para a família, porque é um momento de uma nova configuração — contou Fátima.

A jornalista afirmou ainda que sempre buscou manter uma relação amigável com o ex-marido e evitou expor os filhos a conflitos:

— Tenho certeza de que eles nunca ouviram o William falando mal de mim, nem nunca me ouviram falar mal do William, porque realmente não havia o que dizer.

Maternidade

Fátima também falou sobre como como equilibrou a maternidade com a carreira. A jornalista, que apresentou o Jornal Nacional por 14 anos, disse que nunca quis colocar o trabalho como rival dos filhos:

— Queria que eles tivessem uma relação muito positiva com o meu trabalho.

A apresentadora admitiu que se cobrava bastante para estar presente na rotina dos trigêmeos e afirmou que ela e Bonner mantinham uma educação firme dentro de casa.

— Eu fui uma mãe muito exigente em alguns aspectos, em algumas cobranças e limites. Tanto eu quanto o William, nós fomos firmes em relação a alguns comportamentos — afirma.

Segundo Fátima, a forma como decidiu criar os filhos também tinha relação com a exposição pública da família.

— Era a preservação deles, mas a nossa também, né? Porque uma coisa é uma pessoa anônima ter um filho que bebeu demais, ficou lá sozinho em coma alcóolico. Outra coisa é o filho da Fátima e do William, ou a filha da Fátima e do William. Então, era um peso para nós e ia ser uma exposição enorme para eles.

Confira a entrevista completa