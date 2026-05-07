Ed Motta se manifesta após confusão em restaurante no Rio de Janeiro: "Fiquei irritado e me descontrolei"

Ed Motta apresentou uma versão diferente do ocorrido relatado pelo restaurante. Daryan Dornelles / Divulgação

O músico Ed Motta se manifestou após a confusão registrada em um restaurante italiano no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, no último fim de semana. Em entrevista ao jornal O Globo, o artista admitiu que se excedeu durante o episódio, mas negou ter agredido funcionários ou clientes do local.

A confusão teria começado após um desentendimento envolvendo a cobrança da chamada "taxa de rolha", aplicada por restaurantes quando clientes levam a própria bebida.

Segundo relatos, o músico teria se irritado com a cobrança e, ao deixar o estabelecimento, pegou uma cadeira de uma mesa vazia e a arremessou no salão. O objeto atingiu um garçom.

Em nota enviada ao O Globo, os donos do restaurante afirmam que a reação do músico desencadeou uma sequência de agressões verbais e físicas.

De acordo com o estabelecimento, o artista estava acompanhado de Diogo Coutinho do Couto, proprietário de outro restaurante, além de um terceiro homem identificado como primo do empresário.

Segundo o relato, após a negativa de isenção da taxa de rolha, integrantes do grupo passaram a dirigir provocações e ofensas à equipe do restaurante, com comentários pejorativos sobre a vida dos funcionários.

O estabelecimento também afirma que uma cadeira foi arremessada contra um garçom e que a situação escalou para outros clientes do restaurante.

Um dos frequentadores teria levado um soco e, em seguida, sido atingido na cabeça por uma garrafa de vinho do tipo magnum, sofrendo sangramento. De acordo com o g1, ele tomou sete pontos na cabeça em função do ocorrido. Ainda segundo Lara Atamian, uma das proprietárias do local, o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

O que disse Ed Motta

Em entrevista ao O Globo, o músico reconheceu que perdeu o controle durante a discussão, mas contestou parte das acusações feitas pelo restaurante.

— Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso — afirmou.

O cantor disse ainda que deixou o restaurante logo após o episódio e alegou que a briga envolvendo outras pessoas aconteceu depois de sua saída.

— A minha mesa se desculpou várias vezes por minha atitude errada e excesso de raiva. Me irritei com tudo aquilo, joguei a cadeira no chão e fui embora — declarou.

Ed Motta também afirmou que os amigos que estavam com ele teriam sido alvo de ofensas homofóbicas e xenofóbicas por parte de pessoas de outra mesa do restaurante.

Nota do restaurante

Comunicado foi enviado ao Jornal O Globo. Leia a seguir.

Durante o atendimento no último sábado, um grupo de clientes composto por Eduardo Motta (Ed Motta), Diogo Coutinho do Couto (proprietário dos restaurantes Escama e Henriqueta) e um terceiro indivíduo, até o momento identificado como seu primo, protagonizou episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias dirigidas à nossa equipe e aos clientes presentes no local.

Após a negativa de concessão de cortesia da taxa de rolha, integrantes do grupo passaram a dirigir provocações constrangedoras à nossa equipe. As agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada. Funcionários foram publicamente expostos ao ridículo, sem possibilidade de resposta.

Na sequência, uma cadeira foi arremessada contra um garçom que se encontrava de costas.

Um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente de outra mesa derrubou objetos, fazendo com que a situação escalasse e as agressões passassem a atingir também esses clientes. Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho, tamanho magnum, intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato.

A postura firme e profissional de nossa equipe, que tentou conter as agressões utilizando o próprio corpo como escudo, foi fundamental para evitar consequências ainda mais graves.

Os agressores deixaram o estabelecimento antes da chegada da polícia, acompanhados por um indivíduo associado ao Sr. Diogo Coutinho do Couto, que dirigiu ameaças aos presentes e insinuou estar armado.

Os episódios causaram danos físicos, emocionais e materiais relevantes. Vidas foram colocadas em risco e, por consequência, a própria continuidade do restaurante.

Ainda estamos nos recuperando dos acontecimentos e buscando minimizar seus impactos negativos. Refletimos profundamente antes de tornar os fatos públicos, mas entendemos que o constrangimento e os danos decorrentes desses episódios não nos pertencem, e sim aos agressores. Decidimos não adotar o silêncio por receio reputacional. Nossa obrigação é proteger nossa casa, nossa equipe e nossos clientes, a quem devemos todo o sucesso de um restaurante construído com muito trabalho ao longo de quase uma década.

Estamos prestando integral suporte jurídico e assistencial aos funcionários afetados, buscando a responsabilização dos envolvidos e a reparação dos danos causados.