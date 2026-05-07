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Discussão por taxa de rolha
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Ed Motta se manifesta após confusão em restaurante no Rio de Janeiro: "Fiquei irritado e me descontrolei"

Cantor admitiu excesso após discussão por cobrança em restaurante no Jardim Botânico, mas negou agressões

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