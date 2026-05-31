Dua Lipa se casa com o ator Callum Turner em Londres

Callum Turner e Dua Lipa iniciaram o relacionamento em 2024. Angela Weiss / AFP

A cantora Dua Lipa, 30 anos, e o ator britânico Callum Turner, 36, casaram-se neste domingo (31) em Londres. A cerimônia civil ocorreu no Old Marylebone Town Hall, edifício histórico da capital britânica conhecido por receber casamentos de celebridades.

A informação foi publicada pelas revistas Vogue e People. Segundo os veículos, o casamento foi reservado a familiares e amigos próximos.

Dua Lipa usou um conjunto branco da Schiaparelli, com chapéu de abas largas e luvas. Turner apareceu de terno azul-marinho. A cerimônia em Londres deve ser seguida por uma comemoração em Palermo, na Sicília, segundo a Vogue.

Relembre a relação

O casal assumiu publicamente o relacionamento em 2024, após ser visto em eventos ligados à série Masters of the Air (2024), estrelada por Turner. Desde então, os dois passaram a aparecer juntos em premiações e eventos de moda, mas mantiveram a relação sem grande exposição na mídia.

O noivado foi confirmado por Dua Lipa em junho de 2025, em entrevista à edição britânica da Vogue. Na ocasião, a cantora disse que a decisão de construir uma vida ao lado do ator era "uma sensação realmente especial".