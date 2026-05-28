Carol Celico e Kaká foram casados por uma década e tiveram dois filhos. Reprodução / @cacelico / @kaka / Instagram

A influenciadora Caroline Celico, conhecida como Carol Celico, veio a público nesta quinta-feira (28) para negar uma frase polêmica que foi relacionada ao fim de seu casamento com o jogador de futebol Kaká. No Instagram, Carol afirmou que nunca disse ter se separado de Kaká por ele ser "perfeito demais".

Segundo Carol, a declaração foi dada em 2022 em uma entrevista e, posteriormente, distorcida pela interpretação de uma jornalista estrangeira. A frase foi "replicada em inúmeros sites" como se fosse uma citação oficial.

— Por muito tempo eu fiquei em silêncio, mas agora eu vi que eu não deveria ficar mais. Não, eu nunca falei que eu me separei do Kaká, do pai dos meus filhos mais velhos, porque ele era perfeito demais. Isso é uma mentira — afirmou Carol Celico.

A influenciadora ressaltou que a interpretação errada da frase a fez ser "xingada" e sofrer ataques "misóginos e violentos".

— A minha imagem foi usada pra vender curso, produto, gerar engajamento e discursos machistas — completou.

Diante da repercussão, Carol expôs que decidiu acionar a Justiça para se defender e desmentir a declaração "de uma vez por todas."

— Eu vejo o assunto voltando, a mentira voltando, como se isso fosse parte da minha história, mas não é. E ser atacada, injustiçada, usada por algo que você não falou é uma das coisas mais frustrantes que existe. — afirmou.

A influenciadora destacou que seu posicionamento dialoga com seus "valores pessoais", que "não dão espaço a nenhum tipo de misoginia ou fake news".

— Quem define quem somos somos nós mesmos. E eu sou mulher, mãe e profissional. Eu imaginei que um dia eu teria que falar sobre isso, mas eu esperei pra ser a forma certa e no momento certo — afirmou.

O casamento de Carol e Kaká

Carol e Kaká foram casados durante uma década, entre 2005 e 2015, e são pais de dois filhos: Luca, que nasceu em 2008, e Isabella, de 2011. Embora tenham se separado, os dois ainda mantêm convivência próxima voltada à família.

Atualmente, Carol está casada com o empresário Eduardo Scarpa, com quem teve Rafael, de dois anos. Já Kaká está casado com a influenciadora Carol Dias, mãe de suas filhas Sarah e Esther.

Veja o pronunciamento de Carol Celico

"Por muito tempo, uma frase que eu NUNCA disse foi repetida como se fosse minha.

Essa mentira virou ataque, julgamento, meme e até produto. Minha imagem foi usada sem autorização para alimentar discursos machistas, misóginos e conteúdos que não correspondem à verdade.

Hoje, escolho me posicionar com clareza: ninguém deve ser definido por algo que NUNCA disse.

Quem define quem somos, somos nós mesmos. E eu sou uma mulher, mãe, e profissional. Obrigada a todos que escutaram até o final.