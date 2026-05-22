Bruno Gagliasso critica Juliano Cazarré por falas sobre masculinidade: "Não pode dar palco"

Gagliasso criticou o evento "O Farol e a Forja", promovido por Cazarré. @brunogagliasso / Reprodução,Instagram

Bruno Gagliasso, 44 anos, criticou as falas recentes de Juliano Cazarré sobre masculinidade durante participação no programa GloboNews Debate, no início deste mês. Na ocasião, Cazarré afirmou que "mais mulheres mataram homens" no Brasil que "homens mataram mulheres".

Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, o ator disse que pessoas com esse tipo de discurso não deveriam receber espaço na mídia.

— A gente não pode dar palco para um cara que está falando que as mulheres matam mais do que os homens. E ainda ganha dinheiro com isso — afirmou.

Gagliasso também comentou sobre o evento O Farol e a Forja, curso voltado para homens anunciado por Cazarré. Segundo ele, a ideia de masculinidade defendida pelo colega está longe do que considera correto.

— Estão querendo construir o que é ser homem. Para mim, ser homem é justamente o oposto do que essas pessoas estão dizendo. É estar disposto a se desconstruir e aprender o tempo inteiro — declarou.

O ator ainda afirmou que quer ensinar aos filhos que homens podem demonstrar sentimentos e criticou padrões associados à masculinidade.

— Homem chora, sente e pode demonstrar isso. Não quero ensinar aos meus filhos esse modelo de homem que tenta controlar emoções ou dizer como os outros devem viver — concluiu.