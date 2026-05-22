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Bruno Gagliasso critica Juliano Cazarré por falas sobre masculinidade: "Não pode dar palco"

Ator afirmou que a ideia defendida pelo colega de profissão está longe do que considera correto, e que quer ensinar aos filhos que homens podem chorar e demonstrar emoções

Zero Hora

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