Britney Spears se declara culpada em processo por dirigir sob efeito de álcool e drogas após acordo judicial

Britney Spears tem 44 anos. Britney Spears / Reprodução @britneyspears

A cantora Britney Spears fechou acordo com a Justiça dos Estados Unidos e se declarou culpada, nesta segunda-feira (4), no processo em que era julgada por dirigir após consumir álcool e entorpecentes. A artista assumiu a culpa pela acusação de "direção perigosa".

Britney confessou que dirigia sua BMW em alta velocidade na rodovia U.S. 101, nas proximidades de sua residência, no dia 4 de março, quando foi abordada pela Patrulha Rodoviária da Califórnia. Na época, ela foi presa por suspeita de dirigir sob a influência de substâncias ilícitas, mas liberada no dia seguinte após pagamento de fiança.

A artista assinou um documento de confissão sobre dirigir em alta velocidade, que foi apresentado ao Tribunal Superior de Los Angeles por seus advogados nesta segunda-feira. Britney não participou da sessão. As informações são do g1.

Com a confissão, há expectativa de que Britney não seja condenada à prisão. Inicialmente, ela era acusada de dirigir sob efeito de entorpecentes.

Problemas com a Justiça

Não é a primeira vez que Britney enfrenta problemas com a Justiça. Em 2007, a cantora foi acusada em quatro contravenções após se envolver em uma colisão com um carro estacionado em Los Angeles.

As acusações relacionadas à batida foram retiradas depois que ela pagou os danos ao proprietário do veículo, e um júri a absolveu da última acusação – a de dirigir sem carteira de habilitação válida na Califórnia.

Aquele mesmo período foi marcado por uma série de episódios turbulentos na vida da cantora.